Al Bano rilancia: "Non mi ritiro più, voglio continuare a cantare"

In un'intervista rilasciata al direttore del TgNorba Enzo Magistà, il cantante di Cellino San Marco ha quindi annunciato di aver cambiato idea. E' appena tornato da una mini tournée tra Cina e Russia e sta per partire di nuovo per Lituania, Corea, Germania e Polonia, dove terrà anche il concerto della notte di Capodanno, a Zakopane. "Ma ho già tanti concerti in agenda in tutto il mondo anche per il 2019" spiega.



Al Bano spiega che i motivi per cui aveva preso quella decisione ora sono superati Al Bano. "I problemi di salute - ha aggiunto - mi avevano indotto a immaginare di cambiare la mia vita, ma ho ritrovato forza ed entusiasmo. Oggi a smettere non ci penso proprio".



Durante l'intervista ha anche detto che continuerà a cantare da solo e con Romina, anche in Puglia se qualcuno li inviterà. "Finora non è accaduto semplicemente perché nessuno ci ha invitato a farlo" ha aggiunto con un pizzico di polemica.