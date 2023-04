"Starship", in esclusiva su Focus la diretta del lancio del razzo di Elon Musk

Si preannuncia come il più importante evento astronautico del 2023, sarà condotto dal giornalista e divulgatore Luigi Bignami con in studio numerosi esperti

Lo speciale "Starship in diretta: la grande prova, prima della Luna", che si preannuncia come il più importante evento astronautico del 2023 e uno dei più importanti di sempre per le sue potenzialità, è condotto dal giornalista e divulgatore Luigi Bignami con in studio numerosi esperti. Tra questi, Francesco Topputo, ingegnere aerospaziale del PoliMi, esperto di nano-satelliti; Filippo Maggi, ingegnere aerospaziale del PoliMi, esperto di propulsione missilistica; Cesare Guaita, biochimico e divulgatore del Planetario di Milano, e una rappresentanza di studenti della classe di missilistica del Politecnico di Milano.

Il veicolo nei piani di SpaceX riporterà l’uomo sulla Luna per poi sbarcare su Marte ed è il più potente e il più alto (120 metri) mai costruito dall’uomo. Completamente riutilizzabile, è composto dal razzo e dalla navicella che Musk ha battezzato rispettivamente Super Heavy e Starship.

Il lancio sarà effettuato da Boca Chica, Texas, per un volo (senza equipaggio) di 90 minuti. Starship compirà un’orbita (quasi) completa attorno alla Terra, per poi ammarare nel Pacifico, al largo delle Hawaii.

Focus dedica parte della programmazione all'evento. Ecco i dettagli



14:00 I GRANDI MISTERI DELLA SCIENZA. C'E' VITA SU MARTE? - doc BBC in prima visione assoluta



15:00 STARSHIP IN DIRETTA - LA GRANDE PROVA PRIMA DELLA LUNA

Analisi del problema pressorio, che si è verificato mentre venivano caricati idrogeno e metano a temperature bassissime nei booster della Starship; a seguire, il dettaglio rispetto alle caratteristiche tecniche della Starship, facendo raffronti con tutti i precedenti (dal Saturn V al misterioso N1 sovietico, fino ai vettori più recenti); infine, gli asteroidi (che cosa sono, quando bisogna temerli, perché potrebbero salvare l’umanità) e le ultime scoperte a proposito di Venere e della sua atmosfera;



17:15 DOSSIER ELON MUSK - CHI È IL PAPÀ DI SPACEX?

Chi è, cosa ha fatto e quali obiettivi si è dato Elon Musk



18:30 THE PLANETS: SATURNO - doc BBC in prima visione assoluta



19:30 SETTE GIORNI SU MARTE - doc BBC in prima visione assoluta

Brian Cox, alla scoperta dei segreti di Marte, prossima tappa dell’esplorazione umana del sistema solare



21:15 STARSHIP IN DIRETTA - LA GRANDE PROVA PRIMA DELLA LUNA

Per chi non abbia potuto seguire la diretta pomeridiana, riproposizione del test della Starship.