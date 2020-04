"Star Wars", in arrivo la prima serie con una protagonista femminile

LEGGI ANCHE >

I particolari della serie sono ancora top secret, si sa che si svolgerà in un arco temporale inesplorato rispetto ad altri progetti legati a Guerre Stellari. La Headland sta scrivendo la sceneggiatura e sarà la producer principale.

Lesley è forte del successo di "Russian Doll", con Natasha Lyons nella parte di una donna che ad ogni puntata muore e rivive in modo diverso il giorno del compleanno: la serie di Netflix è stata la più acclamata dalla critica nel 2019, conquistando 13 candidature agli Emmy e vincendone tre.

Siamo quindi alla svolta. Finora la saga "Star Wars" ha sempre privilegiato uomini nei ruoli creativi principali con l'eccezione de "L'Impero Colpisce Ancora", co-sceneggiato da Leigh Brackett con Lawrence Kasdan.

Disney+ da tempo è attenta all'universo femminile, molti episodi di "The Mandalorian" sono stati diretti da Bryce Dallas Howard e Deborah Chow, quest'ultima assegnata anche alla regia dell'attesa serie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor.

STAR WARS DAY - Si avvicina intanto lo Star Wars Day, nato come evento spontaneo dei fan e diventato con gli anni una vera e propria celebrazione dell'universo creato da Lucas. Il 4 maggio su Disney+ saranno disponibili nuovi contenuti originali: la conclusione dopo sette stagioni della serie animata in cgi "Star Wars: The Clone Wars", insieme alla prima mondiale della nuova docu-serie in 8 episodi "Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian" in cui il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie che ha debuttato a novembre negli Usa e a marzo in Italia.

