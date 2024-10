Le due star di "Peaky Blinders" e "Sex Education" Amber Anderson e Connor Swindells si sono sposate

Le due star di "Peaky Blinders" e "Sex Education" Amber Anderson, 32 anni e Connor Swindells, 28 si sono sposate: la coppia si è conosciuta sul set di Emma, nel 2020, poi è rimasta in contatto, ed è stato il lockdown a cementare la loro relazione e così, dall'amicizia i due sono finiti all'altare, come spesso succede ad Hollywood. Le nozze sono state celebrate nelle tradizionali Highlands in Scozia, da dove proviene l'attrice e officiate dall'attore Alistair Petrie, che recita nel ruolo del padre di Connor in "Sex Education".