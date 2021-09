"Star in the Star", ecco chi sono gli eliminati della seconda puntata

Gloria Guida e Ronn Moss sono i due eliminati della seconda puntata di "Star in the Star". Gli attori che interpretano rispettivamente Patty Pravo e Paul McCartney escono definitivamente dallo show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. L'attrice nei panni della cantante veneziana si è esbita con "E dimmi che non vuoi morire" e "Ragazzo triste". Mentre l'attore statunitense, che per circa 25 anni ha interpretato Ridge Forrester nella popolare soap opera Beautiful, nello show musicale ha vestito i panni di Paul McCartney, cantando prima "Hey Jude" e poi "Let It Be".

"Star in the Star" è un show musicale con 10 concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo. Questi hanno la possibilità di vestire i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga.

Le celebrità verranno, infatti, trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare.

A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.