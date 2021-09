Secondo appuntamento con "Star in the star" condotto da Ilary Blasi

Ufficio stampa

Secondo appuntamento con "Star in the star", il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi.

Dopo l’eliminazione nella prima puntata di Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco di “Star in the star” giovedì 23 settembre, in prima serata su Canale 5: Paul McCartney. L’artista che ha deciso di interpretare l’ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero.