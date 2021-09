"Star in the star", Massimo Di Cataldo (Elton John) è l'eliminato della prima puntata

La prima puntata di "Star in the star" si è conclusa con un serrato confronto che ha messo di fronte la concorrente chiamata a vestire i panni di Madonna e l'artista nascosto sotto la maschera di Elton John, ovvero Massimo Di Cataldo.

Quest'ultimo, che si è esibito prima con "Crocodile Rock" e successivamente con "Your Song", è stato il meno votato dalla giuria d'eccezione composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, perciò ha dovuto rivelare la sua vera identità diventando di fatto il primo eliminato del celebrity show.

Destino ben diverso per l'ultima classificata della prima manche, che al ballottaggio ha saputo convincere giudici e pubblico con il brano "Like a Player". Per lei la gara può dunque proseguire.