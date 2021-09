"Star in the star", il concorrente Zucchero vince la prima manche

Dopo una lunga attesa ha preso finalmente il via su Canale 5 "Star in the star", il nuovo celebrity show prodotto in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi. Di fronte a una giuria d'eccezione composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, la prima manche ha visto esibirsi cinque concorrenti nei panni di Mina, Claudio Baglioni, Michael Jackson, Madonna e Zucchero.

Quest'ultimo ha infiammato il pubblico in studio grazie alla verosimile performance di "Diavolo in me", che gli ha permesso di concludere la prima parte della trasmissione in testa alla classifica e di accedere direttamente alla prossima puntata di "Star in the star".

A rischio eliminazione, invece, la regina del pop Madonna, che non sembra aver lasciato il segno nelle votazioni del pubblico con la sua "Material Girl".