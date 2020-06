Stagione eccellente per "Verissimo, Scheri: "Ha superato con originalità la complessa fase che abbiamo attraversato"

"A Silvia Toffanin, che dal 2006 guida brillantemente il talk e alla sua squadra", continua Scheri, "vanno quindi i ringraziamenti di tutta Canale 5, i cui sabato pomeriggio sono premiati da ascolti senza rivali e da un pubblico fedele e appassionato".

Dal mese di marzo, in ragione delle limitazioni causate dal lungo lockdown, "Verissimo", con ‘Verissimo le storie’ è riuscito a creare una formula innovativa e mai sperimentata prima, che si è dimostrata sempre vincente sul target 15-64 anni con una share dell’11.5% (share del 12.53% sul totale pubblico).

Accanto alla riproposizione delle più belle interviste realizzate da Silvia Toffanin, ogni sabato sono stati inseriti contributi video di personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della tv e dello sport che hanno raccontato dalle loro case, utilizzando il semplice strumento di uno smartphone, le loro giornate, le proprie paure, le riflessioni e i progetti per il futuro.

Settimana dopo settimana, per dare un messaggio di speranza in un momento di grande sofferenza, moltissimi vip si sono uniti virtualmente in un grande coro sulle note di ‘Imagine’, fino a raggiungere per l’ultima puntata il traguardo di 100 voci.

Infine, molte anche le esclusive proposte, come la video-reunion dei quattro personaggi principali di ‘Beautiful’ (Brooke, Ridge, Stephanie ed Eric), che hanno condiviso solo per il pubblico italiano aneddoti, curiosità e ricordi per celebrare i 30 anni della soap.