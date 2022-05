Roger Balduino sceglie Estefania Bernal, ma ammette: "Con Beatriz resteremo amici"

Tra

e la exha scelto di proseguire la sua storia con la modella argentina conosciuta a. Roger, dopo aver vissuto una convivenza forzata con la sua ex Beatriz, nel confronto finale ha ammesso di aver chiarito con lei ammettendo di voler restare suo amico: "La nostra storia è stata la più importante della mia vita, lei conosce la mia famiglia meglio di me, ci tengo alla sua amicizia", dice Roger.

Ilary Blasi, dunque, dice di mettere i tre uno davanti all'altro.

perplessità sulla coppia

confessa di avere un interesse sempre più forte per Roger:"Volevo venire proprio per sapere cosa era successo tra loro - ha spiegato -. Nessuno si innamora in un mese, pure io sono molto presa e ogni giorno mi piace di più". A questo punto, a Balduino tocca decidere a chi consegnare una collana, che simboleggia la sua scelta tra le due donne. Lui ammette che Beatriz è stata davvero una persona davvero importante, ma allo stesso tempo continua a pensare che Estefania è stata sin dai primi giorni una persona che gli è piaciuta subito e che vuole conoscere meglio anche una volta finita l'avventura sull'Isola. Dopo la scelta di, però, dallo studio non mancano le: "Ha detto di non amare una e di volere ancora bene all'altra, se avesse voluto avrebbe potuto chiudere con Beatriz", è il commento di Vladimir Luxuria.