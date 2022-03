Marco Melandri e la crisi con la moglie Manuela: "L'anno scorso ho avuto un'altra donna, poi ho capito dov'era il mio posto"

A poche ore dall'inizio della sua avventura in Honduras l'ex campione di Moto Gp,

Marco Melandri

Manuela Raffaetà

, ha voluto raccontare un lato molto intimo della sua vita sentimentale: il motociclista aveva rivelato, infatti, di aver vissuto una profonda crisi coniugale con la moglieche lo aveva spinto ad allontanarsi e, in seguito, ad avvicinarsi a un'altra donna. Poi, Melandri è tornato sui suoi passi per riabbracciare la moglie, dalla quale ha avuto nel 2014 la figlia Martina.

"Non è un segreto - ha raccontato a

"L'Isola dei Famosi"

Melandri

- mia moglie le cose non andavano e abbiamo deciso di separarci per un anno anche per il bene della bambina. Nel mentre ho avuto una storia con un'altra ragazza. A un certo punto che la bambina non era più brillante e lì ho capito che qualcosa non andava".ha deciso quindi di riprendere i rapporti con la moglie: "Abbiamo ricominciato a vederci - ha spiegato - lei è stata una forza della natura, quando ho preso un'altra strada ha saputo incassare il colpo". Melandri poi ha aggiunto: "La vita è imprevedibile, quest'estate facevo altri progetti con un'altra persona alla quale ho fatto molto male - ha ammesso - ho conosciuto una nuova Manuela e ho capito che il mio posto era quello".