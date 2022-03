Il rapper Blind si racconta a "L'Isola dei Famosi": "L'amore mi ha salvato dalle droghe"

"L'amore mi ha salvato la vita". A

"L'Isola dei Famosi"

Blind

droga

Greta Tigani

, il rapperracconta alcuni momenti difficili della propria vita: "A 15 anni è iniziato il periodo più brutto, quello con la". Poi l'incontro con l'attuale compagna, che sposerà l'anno prossimo: è stata lei a riportarlo sulla giusta strada: "Ci conosciamo da sempre - ha raccontato il rapper - poi ci siamo rivisti al suo diciottesimo compleanno e ci siamo ritrovati. Lei mi ha detto: se vuoi stare con me devi mollare tutto".

Blind

famiglia

Greta

, dopo essersi ritrovato, è riuscito ad arrivare al successo: "Sono molto fiero di quello che ho fatto - ha raccontato - non era facile uscire da quella situazione. Io sono riuscito anche a portare a casa un disco di platino a 22 anni e sono felice di questo". E sulla suadice: "Quella mia non funzionava, ne voglio costruire una che funzioni. Oggi sento solo mio padre, ma per motivi di cui non voglio parlare". In studio, ad ascoltare le parole di Blind c'è anche: "Lui era sulla cattiva strada, io in quella giusta. Sfogava le sue fragilità così ma è riuscito a vincerle. Non ho mai conosciuto una persona bella come lui".