Lory Del Santo eliminata definitivamente da "L'Isola dei Famosi"

Lory Del Santo

L'Isola dei Famosi

Estefania Bernal

è stata eliminata definitivamente da "". Una puntata sfortunata per la naufraga che è stata sconfitta due volte nella stessa sera. Lory ha perso al televoto contro, e per questo motivo ha dovuto lasciare Playa Palapa per dirigersi su Playa Sgamadissima, l'isola degli eliminati.

La naufraga successivamente si è dovuta misurare con un

televoto flash

Pamela Petrarolo

controgià ospite di Playa Sgamadissima. Il pubblico a casa ha deciso di eliminarla definitivamente per questo motivo Lory ha dovuto abbandonare una volte e per tutte il reality.