"L'Isola dei Famosi", ecco tutti i nominati della 22esima puntata

Gennaro Auletto, Marialaura De Vitis, Nick Luciani

Estafania Bernal

nomination

L'Isola dei Famosi

Nick Luciani,

edsono i naufraghi innella 22esima puntata de "". La scelta dei primi due è stata il frutto delle sfide nelle quali i concorrenti si sono misurati nel corso della puntata. Divisi in due squadre, i naufraghi si sono sfidati in diverse prove ma la squadra perdente ha dovuto, di volta in volta, scegliere un naufrago da nominare.invece, è stato il concorrente nominato dal gruppo.

Infine come in ogni puntata c'è il nominato scelto dal leader, ossia da colui che vince la prova leader. Questa volta il naufrago più valoroso che ha conquistato il titolo di più forte è stato

Luca Daffrè

Playa Palapa

Playa Sgamadissima

che ha scelto Estefania come naufraga da mandare in nomination. Nella prossima puntata si scoprirà chi dovrà abbandonaree dirigersi su, la spiaggia degli eliminati.