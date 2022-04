"L'Isola dei Famosi", Blind preferisce l'amore al cibo e ritrova la fidanzata Greta

"L'Isola dei Famosi"

Blind

fragilità

gratitudine

non regala nulla e a pagarne le spese durante l'undicesima puntata è, il primo leader dallo scioglimento delle due tribù, chiamato a decidere tra cibo e amore. Il cantante non ha mai nascosto le suee lariservata alla compagna Greta e alla famiglia della fidanzata, capace di accoglierlo in casa e supportarlo nel momento più difficile della sua vita.

Così, tra undici

spiedini

Greta

lacrime

da condividere con tutti gli altri naufraghi e poter parlare attraverso uno schermo con, la scelta è ricaduta su quest'ultima. "Mi manca più l'amore che lo spiedino", ha detto Blind, con gli occhi pieni di, prima di ricevere tutto il supporto e il calore dalla donna che ama.

"Sono fiera e orgogliosa di te", esordisce la ragazza, elogiando il percorso fatto fino a questo momento - Tira fuori quel sorriso,

ti voglio più sorridente

. Siete lì tutti per vincere, siete avversari. Prendila più con il sorriso".