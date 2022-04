"L'Isola dei Famosi", Ilona Staller eliminata da Playa Palapa

L'undicesima puntata de

"L'Isola dei Famosi"

Edoardo Tavassi

Ilona Staller

, in onda lunedì 25 aprile in prima serata su Canale 5, si è aperta con il risultato del televoto che in seguito alle scorse nomination ha visto a confronto

Proprio quest'ultima è costretta a lasciare

Playa Palapa

chiarimento

per continuare il reality su Playa Sgamada, non prima però di unallargato anche ad altri naufraghi.

Il fratello di Guendalina è infatti chiamato a un faccia a faccia con

Blind

Nicolas Vaporidis

, dal quale si era allontanato per alcune divergenze dopo un'iniziale sintonia, mentre la ex pornostar riceve le scuse diper i toni e le parole usate contro di lei. E all'attore, Ilona riserva dunque il suo bacio di Giuda.