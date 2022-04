Jeremias Rodriguez abbandona "L'Isola dei Famosi": "Non mi piacciono i reality" | Luxuria: "Ti conosciamo per quello"

Jeremias Rodriguez abbandona

"L'Isola dei Famosi"

Ilary Blasi

. Il concorrente, dopo essere stato eliminato al televoto per lasciare Playa Palapa, ha deciso di non voler continuare la sua avventura in Honduras su Playa Sgamada: "Voglio tornare a casa - ha detto a- ho bisogno di vedere la mia compagna, non ce la faccio più. Sono sicurissimo, ci hanno provato tutti a convincermi ma voglio tornare".

Jeremias

Vladimir Luxuria

non ha voluto ascoltare i tentativi di convincimento da parte dello studio: "Sono venuto qui per mio padre - ha continuato - Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace". Parole che non sono piaciute all'opinionista del programma,che ha voluto punzecchiarlo: "Dici sempre che non ti piacciono i reality Jeremias, ma noi ti conosciamo solo per quello".