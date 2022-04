"L'Isola dei famosi", in nomination Nicolas Vaporidis, Gustavo Rodriguez e Nick Luciani | Arrivano Licia Nunez e Marco Senise

Serata di prime volte a

"L'Isola dei Famosi"

Estefania Bernal

Roger Balduino

. Per la prima volta, infatti, i concorrenti sono stati divisi : tutte le coppie, infatti, sono saltate e i concorrenti hanno iniziato a giocare singolarmente, a eccezione della coppia formata da: i due, oltre a essere rimasti in coppia, sono diventati i leader di questa puntata.

Prima della sfida leader, i naufraghi sono stati divisi in due tribù quella della "Cucaracha" e quella dei "Tiburon". Alla prova del girrarrosto:

Balduino

Nicolas Vaporidis

, leader dei Tiburon, ha sfidato, leader della tribù Cucaracha e dopo averlo battuto è riuscito a conquistare la corona da leader per sé e per la compagna Estefania e l'immunità dalle nomination per tutta la sua squadra.

Nel gruppo degli sconfitti si sono aggiunte anche

Laura Maddaloni e Jovana Djordjevic

, reduci dalla loro avventura su Playa Sgamada: le due concorrenti sono rientrate in gioco grazie a un televoto flash. Al loro posto, a Playa Sgamada, arrivano Clemente Russo e Floriana Secondi

Intanto, i naufraghi hanno scoperto dell'arrivo di nuovi concorrenti: si tratta di

Marco Senise

Licia Nunez

, conduttore ed ex volto di "Forum", e, attrice doppiatrice ed ex concorrente del "Grande Fratello Vip".

Il primo è stato assegnato alla tribù della Cucaracha, mentre la seconda andrà con i Tiburon. A finire al televoto, invece, sono

Nicolas Vaporidis

Gustavo Rodriguez

Nick Luciani

de I cugini di Campagna.