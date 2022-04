I fratelli Tavassi parlano della separazione dei genitori: "Cresciuti lontani, una schifezza far decidere a due bambini"

"Una schifezza far decidere a due bambini scegliere con chi stare, se con mamma e papà". A

"L'Isola dei Famosi"

Guendalina

Edoardo Tavassi

edparlano delle sofferenze vissute durante l'infanzia a causa della separazione dei loro genitori: "Eravamo molto piccoli - hanno raccontato a Ilary Blasi - i nostri genitori erano molto giovani e si facevano i dispetti, tra loro c'era una guerra e chi ci ha rimesso siamo stati noi".

"Ci siamo ritrovati durante l'adolescenza - ha spiegato

Guendalina

- io vivevo con mio padre e avevo sofferto tanto per la mancanza di Edoardo che per me era un punto di riferimento. Quando abbiamo iniziato a uscire da soli, ci mettevamo d'accordo per incontrarci e così ci siamo ritrovati".