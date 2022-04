Floriana Secondi attacca "L'Isola dei Famosi": "Clip montate ad arte"

Duro sfogo di

Floriana Secondi

"L'Isola dei Famosi"

nel corso della settima puntata de. Per la naufraga alcuni filmati mostrati durante le puntate sarebbero poco veritieri rispetto a quello che accade realmente a Cayo Cochinos: "Questo programma non è registrato ventiquattro ore su ventiquattro. Io sono figlia dei reality, sono stata centodieci giorni in nomination ma sono rimasta volutamente lontana da questo programma perché le clip vengono montate in un modo per cui mi fanno sembrare la pazza della situazione", è stata l'accusa dell'ex vincitrice del "Grande Fratello"

Dallo studio,

Ilary Blasi

Montare le clip così mi sembra davvero scorretto

prova a far recuperare la calma alla concorrente: "C'è un day time di tre ore anche durante la settimana e, fidati, le persone da casa riescono a capire quale sia il vostro profilo - ha detto la conduttrice - Appena Carmen e Alessandra ti hanno nominata, ti sei lamentata. Eppure Carmen ti ha pure specificato il motivo, dicendoti che non ce l’aveva con lei. Non ha mai fatto questo circo e ha ragione". Anche l'opinionista del programma, Vladimir Luxura, la punzecchia:"Non rosicare, sembri più un castoro che una naufraga". "Io ce l'ho col programma e non col gruppo.", ha concluso Secondi.