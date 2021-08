"L'Isola dei Famosi" il messaggio alle donne di Isolde Kostner: "Siamo tutte belle"

"Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale. Ricordatevi che non per forza dobbiamo essere tutti uguali". Durante la puntata di venerdì 21 maggio de "L'isola dei Famosi", Isolde Kostner ha approfittato del momento delle nomination per lanciare un messaggio a tutte le donne.

L'ex campionessa dello sci italiano, ora naufraga in Honduras, ha voluto dedicare un pensiero particolare alle donne: "Abbiamo tutti davanti la donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, il naso perfetto, i capelli perfetti - ha spiegato -. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così e siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, con i capelli più corti, con i fianchi un più larghi".