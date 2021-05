"L'Isola dei famosi", Andrea Cerioli è il primo finalista: "È il più bel regalo di compleanno"

Andrea Cerioli è il primo finalista de “L’Isola dei famosi”. Durante la diciannovesima puntata i naufraghi hanno dovuto superare tre prove per aggiudicarsi l'immunità e successivamente per confrontarsi in un televoto flash che decretasse il primo aspirante vincitore del reality.



La prima a trionfare è stata Isolde Kostner, che si è confrontata con le altre donne in una prova di resistenza su una zattera. Il secondo è stato proprio Andrea, che ha battuto gli altri uomini nella stessa sfida. Terza e ultima aspirante Angela Melillo, vincitrice nel sollevamento pesi.

"È il più bel regalo che potessi ricevere", ha commentato al termine del televoto l'ex tronista , che ha potuto festeggiare in diretta il suo 32esimo compleanno. Per l'occasione, un rider gli ha portato alcuni piatti che lo stesso Andrea aveva scherzosamente richiesto per celebrare il grande giorno.