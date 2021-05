"L'Isola dei Famosi", le lacrime di Ignazio Moser per il messaggio del padre

"Il rapporto con mio padre è bellissimo, c'è sempre stato in generale e nei momenti difficili, solo che siamo due orsacchiotti, facciamo fatica a dirci le cose e dimostrarci affetto". Ignazio Moser non trattiene l'emozione e, tra le lacrime, prova a spiegare il rapporto con il padre, il campione di ciclismo Fracesco Moser, dopo il video messaggio che quest'ultimo gli ha inviato a "L'Isola dei Famosi". "Anche se non siamo andati spesso d’accordo, lui è il mio papà, è il mio esempio e lo sarà per sempre", aggiunge il figlio dello sportivo.

Poco prima, Moser ha avuto modo di parlare con l'amico Andrea Damante, in studio per lui. "Quando mi hai chiesto di andare all’Isola ne abbiamo parlato e ti dico che hai fatto una figura incredibile", gli dice l'ex tronista di "Uomini e Donne".