"L’Isola dei Famosi", Isolde e Miryea s’improvvisano cubiste

È sempre stata il generale de "L'Isola dei Famosi". Eppure, nella semifinale del reality show, Isolde Kostner mostra un lato inedito di sé e s'improvvisa cubista. Assieme a Miryea Stabile, la campionessa di sci si lascia andare a un ballo liberatorio in attesa del primo verdetto della serata. "Grazie, così mi tranquillizzate un attimo", ammette la sportiva.

Le due "ragazze immagine dell'Honduras", come le ha definite Massimiliano Rosolino, si scatenano sulle note di "Zitti e buoni" dei Maneskin e conquistano il pubblico in studio. "In discoteca sul cubo meno di 12 ore non le faccio", aggiunge Kostner alla fine dell'esibizione. "Appena esci andiamo a farci una seratina", le propone Elettra Lamborghini.