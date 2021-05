"L'Isola dei Famosi", Ignazio Moser si sacrifica per il gruppo: rasato a zero per mangiare pasta tutta la settimana

Ignazio Moser si è sacrificato per il bene del gruppo e si è fatto rasare a zero per mangiare, insieme agli altri naufraghi, pasta tutta la settimana. La prova coraggio era stata proposta prima ad Andrea Cerioli, ma il primo finalista de "L'isola dei Famosi" non ce l'ha fatta a rinunciare a barba e capelli in cambio degli spaghetti. La fame ha invece prevalso nel caso di Ignazio che ha deciso di sacrificarsi, ma prima ha chiesto il permesso alla sua compagna Cecilia Rodriguez. "Vai amore, mi sono sempre piaciuti i pelati", ha urlato la showgirl al fine di dare coraggio al suo fidanzato.

Al naufrago è poi stata data la possibilità di guardarsi allo specchio. "Sei più bello adesso", hanno gridato molti in studio. Dagli opinionisti agli ex concorrenti: Ignazio piace a tutti anche senza barba e capelli.