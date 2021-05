"L'Isola dei Famosi", Ignazio Moser è il secondo finalista

Ignazio Moser è il secondo finalista de “L’Isola dei Famosi”. Nonostante sia l’ultimo arrivato in Honduras, l'ex ciclista riesce a superare in un televoto flash la concorrenza di Isolde Kostner e Matteo Diamante e a raggiungere in finale l’ex tronista di “Uomini e donne” Andrea Cerioli.

Poco prima lo sportivo si è sacrificato per il bene del gruppo e ha accettato di farsi rasare a zero per poter mangiare, assieme agli altri compagni di avventura, pasta tutta la settimana. In quest’occasione, ha avuto dallo studio anche il benestare della fidanzata Cecilia Rodriguez: "Vai amore, mi sono sempre piaciuti i pelati”.