Beatrice Marchetti in lacrime per la sorpresa del fidanzato Mathieu: "Ho mantenuto la promessa"

Lacrime e commozione per Beatrice Marchetti, finalista de “L’Isola dei famosi”. Il fidanzato Mathieu ha esaudito il desiderio della ragazza di vederlo ospite in studio. Ad annunciare la sua presenza una pergamena consegnata alla ragazza: “Una promessa è una promessa, anche per il cuore più riservato”.

Parole dello stesso Mathieu, che da studio ha salutato la fidanzata: “Ti ricordi di me? Hai intenzione di tornare?” “Mi manchi tantissimo”, ha risposto in lacrime la ragazza. “Sono qui volentieri solo per te, sei bravissima”, ha concluso il fidanzato. “Per me ha già vinto. È stata l’unica ad accettare fin da subito di restare da sola sull’isola. Questi sono i vincenti”.