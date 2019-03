"Isola dei famosi", ultima cena per i naufraghi ma qualcosa va storto

L'Isola dei famosi è al rush finale. A Cayo Paloma piove e Marina non ha dubbi: "L'Isola piange la fine del programma". Arriva intanto il momento dell'ultima cena per i naufraghi. Sarah è convinta che il riso avrà il sapore dell’ultimo bacio, "come quello che arriva dalla persona che tanto aspetti". Ma qualcosa va storto, nel versare il riso gran parte cade sulla sabbia. Tutti a bocca asciutta, dunque.