"Isola dei famosi", in mare contro Sarah Marina perde la sfida e... il reggiseno

Dopo la puntata il clima è cambiato a Cayo Paloma. Aaron e Sarah sono felici di non doversi più guardare sospettosi come quando era leader Soleil, mentre Luca ammette di sentirsi "resuscitato". "Il mio umore è migliorato, ho avuto tanti momenti difficili ma sono riuscito ad arrivare in finale contro ogni aspettativa" aggiunge Aaron.



Per i cinque è incredibile che siano rimasti solo loro, che sono sempre andati d'accordo. "Mi sento in imbarazzo da quanto sto bene. Eravamo la comitiva del vicolo che va in vacanza insieme in Honduras", così Sarah commenta il clima leggero e di vacanza che si respira sull'isola."Il momento in cui abbiamo giocato come se ci conoscessimo da una vita è stato molto bello, a divertirci come se avessimo tutti quindici anni", aggiunge Luca in confessionale.