"Isola dei famosi", nuova puntata con doppia eliminazione e una new entry: la modella Ariadna

La modella e showgirl cubana sicuramente non passerà inosservata. E in più si parlerà di un nuovo flirt che agita i rapporti sull'Isola: quella tra Sarah Altobello e Yuri Rambaldi pare non sia destinata a rimanere l’unica "simpatia". Stavolta chi saranno i protagonisti? Si tratta di amicizia o qualcosa di più?



Al fiorire dei buoni sentimenti si accompagnano anche immancabili tensioni. In particolare, la convivenza forzata tra Stefano Bettarini, Marco Maddaloni e Kaspar Capparoni fa sì che i tre maschi alfa si contendano la leadership. Tre galli in un pollaio sono forse troppi? Proprio Kaspar è inoltre in nomination con Yuri e Sarah. I loro destini sono in mano ai telespettatori che esprimono il loro voto attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv e SMS. E inoltre ci sarà una doppia eliminazione. A sorpresa, un meccanismo spietato metterà i concorrenti l’uno contro l’altro. E sempre i telespettatori – grazie a un televoto lampo – decideranno chi sarà il secondo eliminato.