"Isola dei famosi", le naufraghe sfoderano il lato B

Splende il sole sull'Isola dei famosi e le naufraghe ne approfittano per sfoderare le loro curve mozzafiato. Le donne della ciurma e le piratesse hanno tirato fuori bikini e costumi per iniziare l'avventura nella natura selvaggia. Le sorelle Mihajlovic chiacchierano tranquille in riva al mare, mentre Taylor Mega si rilassa con una passeggiata in solitaria. E ancora Sarah Altobello, Youma Diakite e Marina La Rosa: riconosci le Vip dal lato B?