Sarah Altobello parla delle sue simpatie e antipatie sull'Isola dei Famosi. La naufraga non le manda di certo a dire e mette in guardia la sua nuova amica, Ariadna Romero. La convivenza non è facile e la concorrente sbotta: "Almeno due-tre persone non le sopporto, al mattino non riesco a sentirli, appena aprono bocca... davanti sorridono e dietro sparlano".