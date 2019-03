"Isola dei famosi", Jeremias con Soleil sull'Isla Bonita: "Te quiero"

Meno inclini alle smancerie sono i naufraghi di Playa Uva e in particolare Luca e Jo. Il cantante non ha preso bene la nomination di Jo in puntata e afferma di non volerne più sapere di lei. Il naufrago la rimprovera per la nomination dopo aver trascorso una settimana pacifica e per le affermazioni fatte in puntata su Soleil: “Io ci metto la faccia nelle mie cose, cara Jo Squillo!”. “Io mi prendo le mie responsabilità!” ribatte Jo.



Gli animi si scaldano e Luca non le manda a dire neanche con Ghezzal. L’ex calciatore gli dice di essere un serpente, ma il cantante sa bene come difendersi: “Io lo so, sono super serpente, io. Sono super serpente. Mi date solo forza, io ho fatto una vita da solo, ragazzi (…) mi date solo forza”.