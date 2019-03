18 marzo 2019 23:45 "Isola dei famosi", dopo le liti ad abbandonare il gioco è Paolo Nel decimo appuntamento una sorpresa per Stefano e Kaspar: Bettarini può riabbracciare Nicoletta

Decimo appuntamento ricco di sorprese all' "Isola dei famosi". Luca e Paolo litigano per tutta la puntata, ma alla fine ad abbandoare il gioco è Brosio. Per i sospesi Bettarini e Capparoni c'è la possibilità di riabbracciare la propria compagna: Nicoletta vince la sfida e si gode il suo Stefano. A commentare le gesta dei naufraghi, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio.

SORPRESA PER STEFANO E KASPER - Per Stefano e Kaspar c'è una bellissima sorpresa. Alessia si collega con l'"Isola che non c'è" per salutare i due che per tutta la settimana sono tornati sulla spiaggia solitaria, lontano dal resto del gruppo. L'errore di Kaspar che ha perso un prezioso strumento di sopravvivenza ha agitato gli animi. Ma poi hanno fatto pace. Alessia annuncia che è tempo di scoprire chi dei due sia realmente il più forte: "Kaspar il Vichingo o Stefano il Persiano"?. Una barca li attende per scoprirlo. Intanto dall'elicottero si lanciano Nicoletta e Veronica. Solo una coppia potrà davvero riabbracciarsi e dipenderà proprio da loro. Si sfidano sulla prova dell'Uomo Vitruviano. Nicoletta e Veronica sono posizionate su due diverse barche e solo una potrà tornare a riva a riabbracciare l'amato, mentre l'altra dovrà allontanarsi in solitudine per far ritorno verso l'Italia. Nicoletta ha la meglio su Veronica e Kaspar molla la presa cadendo in acqua così a riabbracciarsi, a lungo, sono Stefano e Nicoletta.

LITA TRA LUCA E PAOLO - In Palapa intanto esplode una lite tra Luca e Paolo, entrambi in nomination. I due si rinfacciano tutto. Ma gli screzi sono cominciati già durante la settimana. Paolo ha litigato con tutti, Sarah Altobello compreso. Brosio si è sentito profondamente ferito perché i naufraghi hanno usato i suoi occhiali per accendere il fuoco. "Avete messo le mani tra le sue cose, senza dirmi niente - lamenta - Lo avete fatto per poter mettervi in mostra, favorendo Luca, è un complotto proprio ora che siamo entrambi in nomination". Per Luca il rancore di Paolo ha radici lontane. "Non è merito tuo se il fuoco è sempre acceso, non ti sei mai impegnato", attacca. Il televoto penalizza Paolo, che deve abbandonare la Palapa.

SOLEIL E' SEMPRE LEADER - Come sempre il leader della settimana è Soleil. Si aggiudica di nuovo la prova del fuoco e vince su Aaron. "E' una Sfinge" dice Alba Parietti e anche Alessia si congratula: "Non sei umana, sei una replicante". Alda aggiunge: "È tutto merito della sua forza di volontà". Soleil è la prima semifinalista.