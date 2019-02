"Isola dei Famosi", Bettarini schiva le palpatine di Soleil

I concorrenti si sono tuffati in una piscina di fango, per poi andarsi a ripulire in una bacinella. Lo scopo del gioco era raccogliere nel catino più fango possibile entro quattro minuti, per aggiudicarsi una squisita torta al cioccolato. Preso dalla foga del momento Paolo Brosio è rimasto senza costume; mentre Bettarini si è schermato dalle mani di Soleil, sorvegliato a vista dalla fidanzata Nicoletta.



La bionda sembra infatti aver puntato Stefano e ha dichiarato di non credere alla sua storia con la Larini: "Bettarini mi piace, potrebbe starci. Non credo molto alla sua storia con la tipa con la quale ha partecipato a Temptation Island. Potrebbe essere qualcuno con cui divertirmi all'interno dell'Isola". La fidanzata, però, ha fiducia nel suo Stefano e ha replicato: "Il nostro amore è talmente forte che lei può andare lì e fare quello che vuole".