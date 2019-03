"Isola dei Famosi 2019", Stefano Bettarini vince la prova contro Kaspar e riabbraccia la sua Nicoletta

Stefano e Kaspar, entrambi sull'Isola che non c'è, vengono legati ad un palo per sostenere la cosiddetta prova dell'uomo vitruviano: è il prezzo da pagare per vedere, viene loro detto, le rispettive compagne. Uno solo dunque può essere il vincitore e nessuno dei due è intenzionato a perdere. La stessa sfida devono sostenerla Nicoletta e Veronica ma la forza d'animo della coppia Bettarini/Larini sembra funzionare anche a distanza: sono loro infatti a superare le rispettive prove e come premio possono finalmente riabbracciarsi. Nicoletta salta letteralmente in braccio a Stefano, che ha voluto raggiungerla a nuoto, ed entrambi scoppiano a piangere.