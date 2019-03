Paolo Brosio, ospite in studio dopo la sua eliminazione all'Isola dei Famosi, racconta ad Alessia Marcuzzi un'esperienza toccante che ha vissuto prima di tornare in Italia. Ha visto in Honduras, in un quartiere, una situazione davvero difficile per gli abitanti. “E io litigavo per un paio di occhiali, per un cocco..." aggiunge, quasi mortificato.



Per questo motivo ha scelto di devolvere qualcosa in favore dei bambini dell'Honduras e chiederà aiuto anche agli altri naufraghi. “Il Signore mi hai fatto vedere le ferite di un popolo. Non è giusto c’è una diseguaglianza sociale incredibile accanto a questo Barrio. Ne ho viste due in due giorni questi bambini non hanno futuro, non hanno nulla, non hanno telecamere”.