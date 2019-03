"Isola dei Famosi 2019", Riccardo Fogli accetta di rimettersi in gioco: "È il mio destino"

Dopo Luca Vismara, anche Riccardo Fogli ha deciso di rimanere all'Isola dei Famosi a seguito della sua eliminazione, consapevole che avrà una sola possibilità ancora grazie a un altro televoto che deciderà di tornerà in gioco. C'è però una sorpresa per lui direttamente dallo studio: il figlio, che gli chiede di vincere e stare tranquillo. "Incrociamo le dita e stiamo sereni, ti voglio bene".