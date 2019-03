"Isola dei Famosi 2019", Fogli contro Vismara: "Vigliacco e bugiardo, lo prenderei a pedate nel c**o"

Questa penultima puntata dell'Isola dei Famosi si apre con la clip dello scontro tra Riccardo Fogli e Marina La Rosa. A innescare la bomba è stato Luca Vismara, che avrebbe riportato a Marina alcuni commenti poco graditi espressi da Riccardo nei suoi confronti. Quest'ultimo si scaglia contro Luca: "Sei una testa di c***o".



Gli animi si fanno sempre più accesi, tutti si offendono e persino Soleil, intervenuta in difesa di Riccardo, non viene risparmiata. Fogli continua a smentire le parole di Luca, dandogli del vigliacco e del bugiardo: "Lo prenderei a pedate nel cu*o". Di contro, Marina La Rosa ribatte: "Se avesse fatto l'attore avrebbe ottenuto una carriera più soddisfacente di quella che ha avuto come cantante".