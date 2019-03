Non riesce a trattenere l'emozione Luca Vismara, dopo minuti di pura tensione durante i quali l'incertezza di essere eliminato definitivamente l'ha tormentato. Sull'Isola che non c'è assieme a Stefano Bettarini, Riccardo Fogli, Soleil Sorge e Kaspar Capparoni, l'ex concorrente di Amici ha atteso trepidante l'esito del televoto lampo, supportato anche dalla madre che dallo studio faceva il tifo per lui. Alla fine le sue speranze si sono concretizzate ed è stato proprio lui la scelta del pubblico, che gli ha permesso dunque di tornare ufficialmente tra gli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi.