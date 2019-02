"Isola dei Famosi 2019", Luca attacca Kaspar: "Per essere uomini non servono i muscoli, ma la testa"

Luca Vismara dice basta alle continue frecciate di Kaspar Capparoni. Quest'ultimo infatti gli avrebbe diretto non pochi insulti e l’ex concorrente di Amici ha deciso di mettere fine al tutto. In una quarta puntata dell'Isola dei Famosi dove riso e alleanze sono i problemi principali, i due si scambiano battute senza freno: da un lato Kaspar crede che alcuni concorrenti siano infantili, dall’altra Luca è convinto che sia usando strategie poco pulite.



In una clip, Capparoni si lamenta chiaramente di alcuni naufraghi che ai suoi occhi hanno meno “cazzimma” rispetto a suo figlio di dieci anni. Luca lo prende come un fatto personale, tanto da suggerirgli di smtterla con i giochetti che sta facendo già da un po’ di tempo. L'attore non transige e gli suggerisce di crescere, prima che Alda D'Eusanio lo etichetti come primo della classe.