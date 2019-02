"Isola dei Famosi 2019", la Ciurma in rivolta per il riso: "Troppo poco, non ha senso fare tanta fatica"

La quarta puntata dell'Isola dei Famosi si apre con alcuni dissapori. Marco Maddaloni si è guadagnato il ruolo di leader dei Pirati superando la prova del fuoco e ha scelto chi portare con sé, tra cui Paolo Brosio e Youma: il primo è stato però messo fuori combattimento dalle zanzare, mentre la seconda ha dovuto abbandonare il programma per motivi personali. La decisione di Maddaloni, dovuta alla volontà di far riposare chi fino a quel momento si era molto impegnata, sembra però aver nascosto un'altra intenzione, ovvero quella di mettere alla prova i più "fannulloni" in particolare con l'utilizzo della macchina del riso - già fonte di discussioni nella puntata precedente.



La Ciurma, in gran parte composta da donne, ha dimostrato molto impegno riuscendo a produrre il riso richiesto. Al momento della spartizione, però, è subentrato il malcontento per una mancanza di equità: secondo la Ciurma, Maddaloni ha tenuto un comportamento scorretto dando loro una quantità minore di riso rispetto alle aspettative.