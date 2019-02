"Isola dei Famosi 2019", Paolo esasperato dai mosquitos è in crisi: portato via da un medico

Sull'"Isola dei Famosi" le defezioni continuano. Dopo l'abbandono di Youma Diakite, per cause di forza maggiore, legate alla sua famiglia, anche Paolo Brosio deve lasciare momentaneamente l'Isola. Lo showman non è più in forze e si sente svenire. I mosquitos lo tormentano ad ogni ora, e nei momenti più caldi della giornata non riesce a stare coperto. Un medico arriva per visitarlo e lo porta via per accertamenti e cure.