"Isola dei Famosi 2019, le parole dure di Alessia Marcuzzi a Yuri Rambaldi "Non siete in un villaggio vacanze"

Alessia Marcuzzi torna a parlare con i naufraghi dell'Isola dei Famosi a proposito della voglia di alcuni di loro di restare davvero sull'Isola. "Non siete in un villaggio vacanze, quindi ora prendere coraggio e nel rispetto dei vostri compagni vi chiedo se volete rimanere in gioco». In particolare si si rivolge a Yuri Rambaldi, che domenica aveva fatto in modo di farsi nominare. Alla fine,nonostante le continue incertezze, Yuri decide di restare a Cayos Cochinos e lasciare che sia il pubblico a decidere la sua sorte.