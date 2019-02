"Isola dei Famosi 2019", imbarazzo per Brosio: giù il costume nel fango della prima prova

I nuovi naufraghi Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè vengono subito coinvolti nella prima prova della quarta puntata dell'Isola dei Famosi: si tratta di raccogliere fango dal corpo dei concorrenti, dopo che questi vi si sono rotolati dentro, e inserirlo in una tinozza. Tutto sembra procedere per il meglio, Jeremias e Soleil si impegnano per non indugiare troppo sulle parti più delicate degli altri naufraghi, quando all'improvviso Paolo Brosio si cala il costume rischiando di mettere in mostra le parti intime.



Alessia Marcuzzi esclama: "Oddio è nudo!", ma la situazione si risolve senza particolari incidenti. La vittoria va infine alla squadra degli uomini, che ottiene una torta al cioccolato.