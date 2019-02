"Isola dei Famosi", scatta il feeling tra Sarah e Yuri

Giorgia parla con il ragazzo della sua simpatia per Sarah, ma lui fa subito riferimento alla nuova fidanzata. Chiarisce che con la provocante pugliese si tratta solo di amicizia, nonostante lui la reputi una bella ragazza. Intanto, però, in riva al mare i due si aprono l'una con l'altro. Mentre lo spogliarellista elenca le caratteristiche che più gli piacciano in una donna, dalla bocca alle unghie, la Altobello interviene pronta per confermare di averle tutte.



Nel frattempo le ragazze dietro di loro spettegolano. Per Giorgia lui non è molto interessato, mentre per le sorelle Mihajlovic l'attrazione è reciproca e anche Marina li vede bene insieme. "Mi trovo bene con lei, siamo in sintonia su tutto. Potrebbe essere la donna ideale..." si sbilancia Yuri. Ora non resta che aspettare il primo bacio.