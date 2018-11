GF Vip, Justine Mattera a Jane Alexander: "Al tuo posto avrei evitato alcuni comportamenti"

Lacrime, abbracci e tanta commozione: la dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip" inizia con l'ingresso di Justine Mattera nella casa per fare una bellissima sorpresa alla sua amica Jane Alexander. "Ti seguo tutti i giorni, fuori hai tantissimi fan che ti amano - esordisce la showgirl americana, che poi non si risparmia - hai fatto delle scelte a volte difficili da capire. Ti ho vista come se fossi in un sogno, però ti ho visto anche felice".



L'incontro ruota principalmente attorno alla situazione sentimentale di Jane, che chiede notizie del compagno Gianmarco e aggiunge: "Sai benissimo che non avrei mai voluto farlo soffrire, ma sai anche che non ero felice". Justine Mattera cerca di essere comprensiva nei confronti dell'amica e ironizza: "Ci sono stati dei momenti in cui non sai cosa ti avrei fatto."