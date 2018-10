Enrico Silvestrin si difende dalle accuse: "Ho detto una cosa sbagliata, ma non sono omofobo"

"Io non sono omofobo. Posso aver detto una cosa ignorante, ma l'omofobia è un'altra cosa" Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, Enrico Silvestrin si difende dalle accuse che lo hanno travolto dopo le dichiarazioni fatte su Instagram prima che la trasmissione di Canale 5 prendesse il via.



Dallo studio Alfonso Signorini sposa le idee del concorrente: "Personalmente non mi sono sentito offeso dalle tue parole - e aggiunge - Se dovessimo giudicare i concorrenti per cose dette o fatte fuori dalla Casa la Casa resterebbe vuota".



Dopo essersi salvato dalla nomination, il conduttore si è lasciato andare alle lacrime: "Preferivo essere squalificato, piuttosto che dover subire un processo di questo tipo senza potermi difendere". A consolarlo ci ha pensato la padrona di casa Ilary Blasi: "Il pubblico ha capito, per questo non sei stato eliminato".