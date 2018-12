Al "Grande Fratello Vip" la personale vittoria di Andrea, chef dal cuore di panna: "Nella Casa ho capito i valori della vita"

Se all'inizio qualcuno poteva considerarlo al più un outsider, con il passare delle settimane Mainardi ha fatto breccia, con la sua capacità di commuoversi, con i sentimenti forti, con la simpatia. "È stata un’esperienza fantastica, ricca di emozioni, un percorso che mi ha aiutato molto a crescere come persona e come personaggio - ha commentato lui a caldo dopo la finale -. Durante i giorni dentro la casa ho sentito molto la mancanza delle persone a me care, dai miei genitori a mia figlia e alla mia fidanzata".



La finale del reality ha visto finalmente arrivare sul piccolo schermo Anna Tripoli (ormai per tutti "Tripolina"), fidanzata di Mainardi e sua futura moglie. Inoltre il caso ha voluto che arrivassero a giocarsi la vittoria finale proprio le due persone, Walter e Andrea, che avevano legato tantissimo. "Ho conosciuto gente fantastica all’interno della casa. In passato avevo avuto modo di incrociare qualcuno di loro, adesso ho scoperto le diverse sfaccettature del loro carattere, persone da conoscere - commenta lui parlando dei suoi compagni di viaggio -. Con Walter è stato davvero amore a prima vista, siamo connessi, abbiamo gli stessi valori nella vita, e questo ci ha aiutato per sostenerci a vicenda e per concludere insieme questa grandissima avventura".