"Grande Fratello Vip", Walter Nudo e Andrea Mainardi in finalissima

Dopo l'inattesa eliminazione di Francesco Monte, al televoto con Andrea Mainardi, tocca alla prima semifinale svelare il verdetto: in gioco ci sono Stefano Sala e Walter Nudo, che dopo aver entrambi ricevuto una sorpresa - la madre per Stefano e i due figli per Walter - si trovano uno contro l'altro in una sfida che dipende solo dal pubblico. Il risultato non si fa attendere troppo e Walter risulta il favorito, passando alla finalissima del "Grande Fratello Vip". Poco dopo, Andrea Mainardi supera anche Silvia Provvedi e si aggiudica un posto per l'ultimo, decisivo televoto.